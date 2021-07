FCIN1908 / Inter, rinnovo fino al 2023 per Boscolo Chio: i piani per il futuro

Il centrocampista della Primavera nerazzurra, classe 2002, ha prolungato il suo contratto per altre due stagioni

Proseguono le manovre dell'Inter per quanto riguarda i prodotti del proprio settore giovanile. Secondo quanto appreso da Fcinter1908, la dirigenza nerazzurra ha raggiunto negli ultimi giorni un accordo con Riccardo Boscolo Chio: il centrocampista della Primavera, classe 2002, ha rinnovato il proprio contratto fino al 30 giugno 2023. Un primo step che fa da preludio a una sua prossima cessione in prestito: diverse squadre di Serie C, tra cui Renate, Giana Erminio e Seregno, hanno già chiesto informazioni.