GdS – Inter, si investe meno sui giovani: Pinamonti-Vanheusden casi emblematici

Il club nerazzurro è alle prese con un momento storico delicato. Si è arrivati alla cessione di Lukaku e le risorse giovani non sono state valorizzate al massimo

Eva A. Provenzano

La Gazzetta dello Sportparla della cessione di Lukaku, di come si è arrivati alla decisione di dire sì al suo addio. E tra i motivi di Zhang fa rientrare anche le difficoltà riscontrate nel cedere i giocatori non considerati utili per il progetto. Non sono arrivati soldi dalle cessioni di calciatori extra.

La rosea sottolinea che un nodo è rappresentato anche dai giovani. "Si sta investendo meno sui calciatori più giovani e più che come risorse i ragazzi sono stati spesso utilizzati per salvare i conti, tra plusvalenze, contropartite tecniche, cessioni e recompre", si legge. E il quotidiano sportivo mette in evidenza i due casi 'emblematici', quello di Pinamonti e quello di Vanheusden.

Il primo è stato ceduto al Genoa, nell'estate del 2019, per 18 mln. Era un'operazione salva bilancio, con la promessa di riprendere il calciatore nella stagione successiva. E nel frattempo l'ingaggio è salito a due mln. E ora quello stipendio rende difficile la cessione del calciatore. Vanheusden invece è stato appena ricomprato dallo Standard Liegi per 16 milioni e girato in prestito ai rossoblù.

"Operazioni passate che pesano però sul presente e che hanno probabilmente portato Zhang a ritenere irrinunciabile l’opportunità di cedere un solo uomo per 120-130 milioni, una cifra monstre in tempi di Covid e conti in rosso". Adesso quindi Marotta e Ausilio dovranno cedere Lukakue trovare un sostituto con cifre diverse dai 130 mln (eventuali) che il club incasserà per il belga dal Chelsea.