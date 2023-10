Bowen: “Seguivo l’Inter anche prima, vestire questa maglia è un onore”

Katie Bowen, difensore neozelandese dell'Inter femminile, in un'intervista concessa al Matchday Programme nerazzurro ha parlato del suo impatto con il calcio europeo e della sua storia: "Il calcio per me è una passione, l’ho sempre seguito tantissimo e credo la conoscenza sia proprio un mio punto di forza. Anche in campo cerco di leggere sempre la partita al meglio, mi permette di agire in maniera più veloce e intelligente. Ho trascorso gran parte della mia carriera negli Stati Uniti, sicuramente qui in Italia il calcio è più tecnico, ho visto tanta qualità.