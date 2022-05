Braglia: “Allegri con l’Inter ha perso la testa. Scudetto? La vedo così”

Le parole dell'ex portiere: "Il Milan a livello emotivo ha dato dimostrazione di saper rispondere, basti vedere cosa ha fatto a Verona"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia , ex portiere, ha parlato così dell'atteggiamento di Massimiliano Allegri durante la gara contro l'Inter: "Hanno perso la testa un po' tutti e non è nella stile della Juve avere certi comportamenti".

"Il Milan a livello emotivo ha dato dimostrazione di saper rispondere, basti vedere cosa ha fatto a Verona. Il Milan è maturo per raggiungere qualcosa d'importante, non vedo un gap tra le due. La partita chiave è stata a Verona e con l'Atalanta può portare Pioli in alto".