Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Braglia, ex calciatore, ha parlato così del post di ieri di Hakan Calhanoglu: "Non ci credo fino in fondo. Vorrei sentire Marotta cosa dice. Mi sembra che a livello di contratto, avendolo appena rinnovato, non è il modo di comportarsi, soprattutto in una società così prestigiosa come l'Inter. Non puoi battere cassa ora appena hai rinnovato. Se tutti facessero come Calhanoglu, il calcio finisce, almeno come stile".