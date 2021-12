Braglia: “Per il futuro dell’Inter tutto dipenderà dal Liverpool. Se non…”

L'ex portiere dice la sua sulla lotta scudetto e mette in guardia i nerazzurri

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha parlato della corsa al titolo. L'ex portiere mette in guardia l'Inter in vista della gara col Liverpool che può influenzare l'andamento in campionato: "Il Milan, senza le coppe, può dire ancora la sua. Per il futuro dell'Inter tutto dipenderà dal Liverpool. Se non supererà il turno, potrebbe soffrire anche in campionato".