Braglia: “Inter altalenante? Responsabilità anche di Conte. Ma se vince il derby…”

Le parole dell'ex portiere sull'Inter: "L'Inter è nettamente più forte in Serie A, ma i risultati altalenanti sono responsabilità anche di Conte"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha parlato così del momento dell'Inter: "Anche l'allenatore fa parte del discorso degli errori. E' vero che i giocatori sono gli attori principali, ma c'è anche il tecnico, che non può tirarsi fuori. A volte è la messa in campo dei giocatori che porta a sbagliare. L'Inter è nettamente più forte in Serie A, ma i risultati altalenanti, anche nelle Coppe, sono responsabilità anche di Conte".