Braglia: “Inter troppo discontinua, giocatori imborghesiti. Non vedo…”

Lukaku è tornato in campo con l'Inter. Ma come lo vede ora?

"In questo momento una squadra che qualitativamente dovrebbe essere la più forte di tutte, è troppo discontinua. I campioni sembrano quasi imborghesiti, non vedo la stessa carica vista con Conte. La Juve si è rivitalizzata non con i campioni, ma con gente comune, che ha stimoli e voglia. Vedi i giovani, che hanno dato tanto in termini di rendimento. Se avesse dovuto aspettare Pogba, Chiesa, Di Maria, abbiamo visto come è andata".