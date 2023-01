Inzaghi: “Praticamente vinte 3 partite. Dumfries? Affaticato. I cori per Skriniar…”

"Dobbiamo migliorare la nostra condizione, sperando di recuperare i giocatori importantissimi che non ho mai avuto. Campionato sappiamo che siamo in ritardo, ma ci sono tante partite da recuperare. Ne giocheremo tante ravvicinate, avrò bisogno di tutti i giocatori effettivi. Avrò bisogno di tutti. Dumfries? Viene da 5 partite nel Mondiale, è tornato affaticato. Ragazzo generoso che sta lavorando per tornare al top. Ci sono giocatori che sono tornati in ottimi condizioni, come Lautaro. E altri come Denzel che devono migliorare. Lo sa e sta lavorando nel migliore dei modi. Tocca a me decidere quando inserirlo.