Braglia: “Inter, non avrei preso Onana. Avrei preso un profilo che potesse…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha parlato così dell'acquisto di André Onana da parte dell'Inter: "Io non lo avrei preso. Avrei preso un profilo che potesse rimpiazzare Handanovic in futuro. Il ruolo del portiere si è modernizzato ma non cambia la sostanza, deve saper parare prima che saper impostare coi piedi".