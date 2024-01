Braglia: “Inter più completa della Juve. Inzaghi e i dirigenti hanno questo merito”

Le parole dell'ex portiere: "L'Inter è più completa anche per ricambi, ma manca negli attaccanti, che non si sono ancora completamente sbloccati"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha parlato così di Inter e Juventus in ottica scudetto: "Se Exor aprisse i cordoni della borsa, può davvero intervenire sul mercato la Juve per risolvere la situazione. Ma ha una programmazione baìsata sui giovani che è un esempio per tutti ormai. Dall'altro lato dico che l'Inter è più completa anche per ricambi, ma manca negli attaccanti, che non si sono ancora completamente sbloccati".