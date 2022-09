Braglia: “Inter squadra incompiuta. Champions? Compito più facile rispetto a…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia , ex calciatore, è tornato così sul derby di sabato sera: "Lo avevamo detto che Leao poteva essere l'uomo in più con la catena di sinistra. La grande differenza ad oggi è che l'Inter è una squadra incompiuta, nel Milan invece chiunque si inserisce fa bene. Giroud sta facendo la differenza nelle partite topiche. I giocatori di esperienza sono presi per questo motivo".

"Le partite di coppa potranno far vedere a che stato è il calcio italiano. L'Inter ha un compito più facile, Allegri ha già detto che perde e pensa al Benfica. Non so come si faccia a fare delle dichiarazioni del genere. In un contesto di un gruppo come quello della Juventus non si deve pensare così ma andare lì e giocarsela. E' la Juventus, la prima squadra italiana e anche una delle più forti a livello mondiale. E' sbagliato proprio come concetto pensare una cosa del genere".