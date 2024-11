Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha parlato di Inter-Napoli. In particolare l'ex giocatore ha commentato il gol di Calhanoglu: "Sicuramente è la fotocopia del secondo gol della giornata precedente, gli è mancata spinta sulle gambe a Meret. Mi aspetto che lo possa parare uno come lui un tiro del genere, ma non è una papera. Dall'inizio al campionato però Meret sono più i punti fatti guadagnare che quelli che ha fatto perdere".

Roma, salgono le quote di Montella:

"La gestione sportiva della Roma è il fallimento delle società americane in Serie A. Ci sono Genoa e Milan che non vanno bene e sono di proprietà americane, che non sono da prendere da esempio. L'aspetto sportivo è preponderante in Italia rispetto a quello manageriale. Fino a quando c'è stato De Rossi, c'era anche uno spogliatoio che comunque credeva nell'allenatore gli dava la credibilità per arrivare a un obiettivo prestigioso a fine stagione. Esautorare chi conosce l'ambiente di Roma è stato un errore. Pretendere di saperne di un ambiente che non conosci è un errore".