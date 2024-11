"Antonio Conte lo specialista. Ha vinto cinque scudetti, quattro con la Juve e uno con l’Inter, più una Premier League con il Chelsea. Dà il meglio di sé sulla lunga distanza di un campionato, soffre nel dentro o fuori delle coppe europee. Si è detto e ridetto di come il Napoli goda del vantaggio di correre per la sola Serie A, senza viaggi all’estero a intralciare la settimana e a sottrarre energie, però fin qui non ha sfruttato l’euro-esenzione. Nell’ultimo periodo, l’assenza di Lobotka ha reso il Napoli più attendista, difensivista e ripartente. Di per sé la cosa non è il male assoluto. Anzi, in giro si colgono segnali di restaurazione. L’Inter in Champions ha battuto l’Arsenal grazie alla difesa a oltranza del vantaggio. Blocco basso, si dice oggi per dare un tono di modernità all’antico catenaccio. Conte conosce tutti i sistemi e sa variarli. Resta il nostro favorito numero uno", analizza La Gazzetta dello Sport.