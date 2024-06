Chiesa, che succederà con la Juventus?

"Ramadani è un agente che mi piace, ragiona sempre nell'interesse del giocatore. Credo che sia uno dei pochi sacrificabili della rosa della Juve. Se arriva una proposta congrua, credo possa cambiare aria. Da quello che si legge non è più centrale nel progetto di Motta. La sostenibilità è fondamentale oggi alla Juve e quindi è una manovra che ci sta di Giuntoli, che sfoltirà un po' la rosa. Io però ci punterei ancora su Chiesa. Con un allenatore Motta che ti fa giocare e ti rimette in mezzo al gioco, le sue qualità emergerebbero di nuovo. Con Conte e De Rossi farebbe bene, ma servirà far collimare le richieste di Chiesa con le esigenze della società. A Roma e Napoli sarebbe titolare irremovibile, alla Juve sarebbe in competizione con Yildiz. E' una questione di serenità anche".