Braglia: “Pogba e Lukaku out? Ci ha perso di più la Juventus. L’Inter…”

"Sono due partite diverse. Il Napoli ha una qualificazione acquisita e punta al primo posto, l'Inter deve dare continuità ed è importantissima questa partita col Bayern. La Champions ti dà e ti toglie, per recuperare serve sempre mettere in cascina risultati positivi. Il Napoli ad oggi deve temere solo se stesso e l'Atalanta, perché questa non ha la Champions. La prossima sarà una partita chiave per capire se l'Atalanta è all'altezza del Napoli. Le squadre di Spalletti hanno sempre avuto flessioni nella seconda parte".