Braglia: “Superlega? Non si può togliere potere alla Uefa. Ecco cosa ci vuole”

Le considerazioni dell'ex calciatore a proposito della Superlega dopo le parole di De Laurentiis

L'ex portiere Simone Braglia, intervenuto ai microfoni di TMW, ha parlato del tema Superlega approfittando delle parole di De Laurentiis: "Mi sembra che voglia farla lui la Superlega (scherza, ndr). Va bene ciò che ha detto, ma non si deve andare oltre. Alla Uefa non gli si possono togliere i poteri, poi si può discutere su come disciplinare la Uefa stessa. Ci vogliono delle regole eque, in ogni ambito. Solo in Serie A si creano disparità e non si riesce a creare qualcosa veramente meritocratico".