Braglia: “Vicario merita una big, è più forte di Donnarumma. Lo vedrei bene all’Inter”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia , ex portiere, ha parlato così di Guglielmo Vicario, estremo difensore dell'Empoli accostato anche all'Inter:

"La continuità è la sua migliore caratteristica. E' un portiere maturo, ha fatto la gavetta ed è stata una continua escalation. Merita una grande squadra per il valore che ha dato nelle sue prestazioni e per le caratteristiche tecniche che ha, la freddezza ad esempio. E' molto bravo nelle uscite. E' uno dei migliori portieri della Serie A, forse meglio anche di Donnarumma. Dove lo vedrei bene? In una big, magari l'Inter. Voto 9".