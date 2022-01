Braida: “Inter squadra ottima, lo sta dimostrando. Al Milan manca qualcosa”

Le parole del dirigente della Cremonese: "L'Inter ha una squadra ottima, si vede e lo sta dimostrando, al Milan manca qualcosa"

Intervenuto negli studi di Sportitalia, Ariedo Braida, dirigente della Cremonese, ha messo così a confronto il momento di Inter e Milan: "A volte ci sono momenti, la rosa magari non è completa, il Covid: ci sono tante situazioni. L'Inter ha una squadra ottima, si vede e lo sta dimostrando, al Milan manca qualcosa anche se sta dimostrando di poter stare in alto. La sconfitta contro lo Spezia è stata una brutta botta. Manca qualcosa sicuramente, non voglio fare il professore e insegnare nulla a nessuno, ma per avere una squadra completa devono esserci dei talenti che hanno una personalità che trasmettono in campo e che tutti vedono".