Ariedo Braida, ex direttore sportivo di Milan e Barcellona, ai microfoni di Tuttosport ha parlato dell’interesse dei catalani per Lautaro Martinez: “Il profilo del giocatore gli piace molto. Il momento, però, è particolare. Bisognerà valutare i numeri e le casse delle società. Per comprare, al di là dell’interesse per un giocatore, ci devono essere le condizioni giuste. Vedremo…“.