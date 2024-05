Ariedo Braida , dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “All’Inter già si sono organizzati per il prossimo anno, la fretta è una cattiva consigliera. Bisogna essere bravi a programmare il futuro e se lavori con serenità e tranquillità finisci per fare bene le cose.

Napoli? Il traguardo dell’anno scorso resta nella storia, ma non era facile fare di meglio. Quando arrivi in cima puoi solo scendere, poi piano piano ripartirà. Nel calcio bisogna stare attenti, molte volte si fanno danni quando si pensa di non farne. Il Napoli, con la rosa e la storia che ha, ripartirà e tornerà a far bene nel prossimo anno anche perchè il valore della squadra è di primissimo livello. Molte volte non tutte le ciambelle riescono col buco, è stata un’annata particolare, forse hanno festeggiato un po’ troppo lo scudetto (ride ndr.)".