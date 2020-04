Braida: “Messi all’Inter? Sta troppo bene al Barcellona, non si muove. Lautaro so che piace…”

Intervenuto a Tmw Radio, l’ex dirigente del Barcellona Ariedo Braida ha parlato delle voci che vorrebbero Messi all’Inter e anche del possibile passaggio tra i catalani di Lautaro Martinez.

“Sta troppo bene lì, non credo possa muoversi da Barcellona. E’ amatissimo, è lì da quando era piccolo, difficile possa andare via. Lui guadagna già tantissimo, non credo abbia intenzione di andarsene”.

E Lautaro è da Barcellona?

“Io so che a loro piace. Hanno pagato clausole più grandi della sua. Io credo che abbia il profilo adatto al Barcellona, potrebbero anche prenderlo. Certo che il Coronavirus non so se abbia cambiato qualcosa. Poi magari l’Inter decide di tenerlo e rinnovargli il contratto”.