Braithwaite: “Ci aiuta vedere che Christian sta bene. Immagini che non dimenticheremo”

L'attaccante della Danimarca ha parlato in conferenza stampa delle condizioni di Eriksen e di cosa hanno provato sabato

L'attaccante della Danimarca Braithwaite ha parlato in conferenza stampa delle condizioni di Eriksen e di cosa hanno provato sabato: "La cosa più importante è che Christian stia bene. Siamo stati in grado di sentire un enorme sostegno. È qualcosa che apprezziamo molto. Non è stato il momento migliore per entrare e giocare una partita di calcio. Sono ancora scosso dalla situazione, ma la cosa importante è che Christian sta meglio e quindi anche io mi sento meglio. La sua salute è la cosa più importante di tutte. Nessuno poteva essere preparato a una situazione del genere. Cerco di fare l'unica cosa che posso per aiutarlo. Aiuta vedere che si sente meglio, ci sono alcune immagini che hai nella testa che non puoi dimenticare. Arrivano tanti pensieri. Il calcio non è la prima cosa che viene in mente in una situazione del genere".