Eriksen, primi test positivi. Marotta e Volpi in costante aggiornamento con la Federazione

L'ad dell'Inter comunica col team manager della Nazionale, il medico nerazzurro con il collega danese

Come spiega La Gazzetta dello Sport "I contatti sono proseguiti ieri e continueranno ancora, visto che il club nerazzurro è informato di ogni singolo passaggio, sia medico che amministrativo. Danimarca e Inter sono, infatti, le due case di questo talento sfortunato ed entrambe vogliono proteggerlo. Da un lato il dottor Piero Volpi, capo dell’equipe medica nerazzurra, è in collegamento costante con lo staff medico della Danimarca guidato dal dottor Morten Boesen, dall’altro i dirigenti interisti, l’a.d. Beppe Marotta in primis, ha un canale aperto con il team manager della nazionale Peter Møller. Al momento la giurisdizione sul giocatore è della nazionale e quindi a Milano non possono fare altro che aspettare. Nel frattempo, le notizie aiutano a tenere alta la speranza: i (pochi) dati a disposizione sono tutti positivi, anche se serviranno nuovi esami e nuove conferme per brindare davvero".