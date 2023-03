Brambati: “Mancini? Andava fatta pulizia. Vedere Acerbi titolare una mezza sconfitta”

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato a TMW Radio del lavoro del ct Roberto Mancini e non soltanto

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato a TMW Radio del lavoro del ct Roberto Mancini e non soltanto: “Mancini disse che non solo ci saremmo qualificati ma che avremmo vinto il Mondiale, non lo dimentico. L'Italia dovrebbe essere gestita come un club. Se vince, ti do' un premio, se perdi un po' di pulizia. Credo che la vittoria dell'Europeo è uno Scudetto ma la mancata qualificazione è una retrocessione. E se succede questo, tengo comunque il tecnico?