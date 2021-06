Brambati: “Calhanoglu? Non so quanto ci tenesse il Milan. Ora occhio a Kessiè”

Intervenuto a Tmw Radio, l'ex giocatore e agente Brambati ha parlato dell'affare Calhanoglu ormai prossima alla firma con l'Inter

"Con Donnarumma l'errore è stato grossolano, i dirigenti dovevano sedersi al tavolo due anni fa e costringere Donnarumma a firmare, altrimenti fuori rosa. Prendevi un altro portiere e lui non giocava, se volevi arrivare allo scontro. Ora va al Psg, una squadra fatta per vincere, dove ha la possibilità di giocare in un gruppo importantissimo e guadagnare di più. Calhanoglu? E' la legge del mercato. Se sono in scadenza e ho la possibilità di andare dove guadagno di più, ci vado. Io non so quanto ci tenesse il Milan al turco. Ora però attenzione a Kessiè, che sta facendo lo stesso tragitto di Calhanoglu. Il 1° marzo 2022 può firmare per un altro club. Ha fatto un grande campionato, e se ho un bravo procuratore so che sta già lavorando per me e che mi trova una squadra che mi può offrire di più. Sono contento che sia andata così la cosa. Qualcuno aveva dato del rimbambito a Raiola e che avrebbe riportato poi al Milan Donnarumma. E' giusto che il Milan non gli abbia dato 12 milioni".