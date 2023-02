Brambati: “Fuga del Napoli? Colpa anche di Inter, Milan e Juventus”

"E' vero che sta facendo qualcosa di veramente straordinario, ma credo che possa anche inciampare in qualche partita, sarebbe umano. Ma il disumano che sta facendo è anche dovuto alla complicità di chi la segue, ossia Juventus, Milan e Inter. Tutte meritano una tirata d'orecchie. La Juve ha fatto una campagna acquisti sontuosa, soprattutto in estate ma ci metto anche Vlahovic a gennaio. Ha fatto una buona prima parte di girone d'andata pessimo, invece aveva tutti gli ingredienti per fare bene. Il Milan fino al pre-Mondiale era a -5 e oggi è a -18. Qualche colpa deve esserci. L'Inter era andato a -8 con la vittoria sul Napoli, oggi è a -15. Il Napoli ha fatto qualcosa di straordinario ma questi punti sono frutto anche degli errori altrui".