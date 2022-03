Brambati: “Italia, non sono convinto che la colpa sia di Mancini. Il paragone con Ventura…”

Massimo Brambati, ospite di TMW Radio, ha parlato del difficile momento del calcio italiano, difendendo l'operato di Roberto Mancini

"Sicuramente si doveva battere. Per quanto riguarda la Nazionale ho ascoltato le parole ieri ai microfoni dove è stato detto che abbiamo vinto un meritatissimo Europeo, ma secondo me ci siamo fermati un po' lì. Abbiamo fatto un grandissimo Europeo ornato anche da una buona dose di sorte. Io non sono così convinto che la colpa sia di Mancini. Penso che l’allenatore abbia fatto un lavoro straordinario".