Graziani: “Italia? Catastrofe sportiva. Mancini? Gli darei ancora fiducia”

Le parole dell'ex calciatore: "La sconfitta è una catastrofe sportiva: non si può uscire contro la Macedonia del Nord"

Intervenuto ai microfoni di Retesport, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato così della disfatta dell'Italia, che non parteciperà al Mondiale del 2022: “La sconfitta è una catastrofe sportiva: non si può uscire contro la Macedonia del Nord. Ci siamo illusi con la vittoria dell’Europeo, anche se abbiamo vinto con merito, non avevamo la rosa per farlo. Il calcio è fatto di momenti, gli episodi per andare ai Mondiali li abbiamo creati: i due rigori contro la Svizzera ancora gridano vendetta. Continuerei a dare fiducia a Mancini anche se ha commesso qualche errore. Ad oggi in Nazionale non ci sono campioni, i giovani non hanno più la fame per raggiungere obiettivi importanti’’.