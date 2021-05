Brambati: “Conte rimane al 50% all’Inter. Con lui la Juve avrebbe vinto 15 scudetti”

L'ex calciatore e ora agente Brambati ha parlato a Tmw Radio delle scelte fatte dalla Juve per la guida tecnica

"Con Conte la Juventus avrebbe vinto 15 Scudetti consecutivi. Se il Milan sarà tra i primi 4 alla fine, avrà meritato la Champions. Non ci sono squadre che meritano prima di andarci. Adesso ha il 90% di probabilità di andarci, sarebbe un suicidio perdere le prossime partite. La Juve è una squadra senza idee, senza anima. Sono sbalordito dalle frasi di Pirlo dopo la partita. Vuole continuare lavoro, ma quale? Con Sarri, Conte e Allegri questa squadra non sarebbe quinta".

"E' più la Juve che ha rimpianti, soprattutto per la scelta del tecnico. Si stanno mangiano le mani lì. C'era Conte libero e non è stato richiamato per motivi personali. Lui era la persona giusta per ricostruire".