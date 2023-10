Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati, ex calciatore, ha parlato così del futuro di Antonio Conte: "Credo che lui sia un allenatore che va dove ci sono progetti convincenti, non solo dal punto di vista del denaro. Se hai ragazzi su cui intravede che si può lavorare, lui accetta. Certo, lui vuole anche qualche giocatore importante, di personalità. Col Napoli non è andata a buon fine, la Roma, con Mourinho via a fine anno, può essere presa in considerazione".