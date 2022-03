Brambati: “Inter, nutro qualche dubbio su Inzaghi. A Liverpool commessi 2 errori clamorosi”

A TMW Radio, Massimo Brambati ha indicato ancora l'Inter come favorita numero uno per la vittoria dello scudetto

"L'Inter se riuscirà a concentrarsi come fatto all'inizio, è la squadra più completa e mentalizzata. E quindi dipenderà molto da Inzaghi, su cui nutro qualche dubbio. Mi sto domandando ancora cosa volesse dire dopo il Liverpool che ha voluto preservare Dzeko per il campionato. Lo preservava anche se giocava la mezz'ora finale. Non sarebbe passata ugualmente, ma l'Inter ha fatto due errori clamorosi. Il primo è il non aver tolto Sanchez. E poi ha inserito Gagliardini, come a difendere l'1-0. Io avrei attaccato e messo punte".