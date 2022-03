Dybala, Inter pensiero forte: “Avrebbe già in testa il primo obiettivo a Milano”

Il suo futuro è ancora da scrivere, in attesa di capire se con la Juventus sarà davvero rottura oppure se la storia continuerà: ma l'Inter c'è

Il suo futuro è tutto ancora da scrivere, in attesa di capire se con la Juventus sarà davvero rottura oppure se la storia in bianconero continuerà. Quel che è certo è che l'Inter resta molto attenta agli sviluppi della questione Dybala. Il rinnovo in scadenza a giugno e non ancora rinnovato con la Juve fa sì che i nerazzurri possano ancora sognare il grande colpo a parametro zero. E lo stesso Dybala, come scrive la Gazzetta dello Sport, potrebbe essere molto stimolato dal trasferimento a Milano: