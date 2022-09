Brambati: “Dybala non incide con le grandi. Ci sarà un motivo se…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati, ex calciatore, ha parlato così del momento di Paulo Dybala: "Se Dybala incide con l'Helsinki, con l'Empoli e col Monza... Non parliamo di un giocatore che incide con le grandi. Non ha inciso con la Juventus per esempio. Anche con la Juve segnava con squadre di questo livello, ma negli ultimi tre anni ha inciso poco anche alla Juventus. Tutte le big d'Europa non lo hanno preso in considerazione, un motivo ci sarà".