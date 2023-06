Brambati: “Dzeko o Lukaku col City? Più facile far fuori il belga. Sarebbe…”

Il pensiero dell'ex calciatore a proposito del ballottaggio che tiene banco in casa nerazzurra a pochi giorni dalla finale di Champions League

L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati, intervenuto a Maracanà su TMW Radio ha una visione chiara su chi schierare dal primo minuto fra Lukaku e Dzeko nella finale di Champions League: "Dzeko dal 1'. E' più facile far fuori Lukaku che Dzeko in una finale. Ad oggi il belga abbasserebbe più la testa in caso di una panchina.