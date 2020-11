Brambati: “Eriksen sempre sotto ai suoi standard. Inter, influirà la Champions: mi aspetto…”

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha analizzato durante la trasmissione ‘Maracanà‘ su TMW Radio il caso Christian Eriksen e la possibile esclusione contro il Torino nonostante le ottime prestazioni con la Danimarca: “È arrivato e deve dimostrare di valere quando gioca, indipendentemente da come la pensa il tecnico. Quando è sceso in campo, è sempre stato sotto ai suoi standard”.

Chi farà di più in questo ciclo di partite fino a Natale?

“Influirà il percorso nelle Coppe. Mi aspetto un salto di qualità della Juventus ma anche da Inter e Atalanta. Saranno queste le protagoniste del campionato”.