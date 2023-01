Brambati: “Inter come organico prima rivale del Napoli. Skriniar? Se non ha ancora firmato…”

Chi dietro al Napoli che ha più chance Scudetto?

"Come organico voto sempre l'Inter, anche se è la più lontana. Per me è la più attrezzata e anche più forte rispetto allo scorso anno. Mourinho dovrebbe mangiarsi le mani per aver fatto andare via Dzeko, per investire 40 mln su Abraham. Per me come organico l'Inter può far bene anche in Champions".