Brambati: “Inter ancora competitiva per lo scudetto. Ma Inzaghi non è un vincente”

L'ex giocatore e ora agente Massimo Brambati ha parlato a Tmw Radio della prossima stagione e del ruolo dell'Inter

“L’Inter sarà ancora competitiva, ma più di Lukaku e Hakimi ha perso Conte che è stato il vero artefice dello Scudetto. Poi prendi Simone Inzaghi che per ora non è un vincente e che si ritrova una rosa con due giocatori fondamentali in meno. Detto questo metto l’Inter ancora tra le squadre che possono battagliare per il titolo”.