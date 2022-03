Brambati: “Inter, Inzaghi il responsabile. Ora dimostri di essere all’altezza”

Così l'ex calciatore: "Per quanto riguarda Inzaghi, sta comunque facendo esperienza, non gli si può chiedere l’esperienza di Conte"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Massimo Brambati, ex calciatore, ha indicato il nome del responsabile, a detta sua, del momento di flessione dell'Inter: Mi dispiace perchè lo ritengo un buon allenatore ma la responsabilità la darei a Inzaghi, perchè nelle partite fondamentali non è sempre stato perfetto. Per esempio nel derby, che probabilmente è stata la partita che ha davvero cambiato l’inerzia di questo campionato. Per quanto riguarda Inzaghi, sta comunque facendo esperienza, non gli si può chiedere l’esperienza di Conte. Adesso deve dimostrare in queste ultime partite di essere all'altezza".