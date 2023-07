Brambati: “Inter, mi aspetto grandi cose da Frattesi. La Juventus…”

"Sì, ma era qualcosa di più lontano e ha attecchito solo in parte. Questi stanno facendo razzìa, prendono giocatori importanti, inaspettati, che potevano dire ancora la loro in Europa".

"Mi auguro che Frattesi faccia vedere le sue qualità e cresca all'Inter. Mi aspetto che faccia grandi cose, anche in chiave Nazionale. Il grande colpo non lo vedo all'orizzonte, spero in un campionato che ci faccia stare in pensiero su chi vincerà. La Juventus può fare qualche movimento importante, anche in uscita".