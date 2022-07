Brambati: “Inter in pole? Aspetterei. Lukaku? Non so cosa farà con Inzaghi”

Le parole dell'intermediario ed ex calciatore: "Conte aveva plasmato Lukaku, anche fuori dal campo. Non so cosa farà con Inzaghi"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati, ex calciatore oggi agente di mercato, ha parlato così degli attaccanti dei top club in Serie A: "Conte aveva plasmato Lukaku, anche fuori dal campo. Non so cosa farà con Inzaghi, ma dico che al Chelsea ha trovato grandissime difficoltà. Ed era stato preso per essere il giocatore più importante. Vlahovic? So che ha sofferto anche di pubalgia, ma a livello fisico ha avuto un'involuzione. Per un mese ha fatto vedere buone cose, poi si è spento piano piano. E' un giocatore straordinario, che ha potenzialità incredibili e prima o poi le farà vedere. Osimhen è stato fuori tre mesi e ha avuto un infortunio molto grave".