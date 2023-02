Brambati: “Champions, Inter più pronta del Milan: col Porto non è semplice ma…”

Il pensiero dell'ex calciatore e ora agente sui nerazzurri dopo l'1-0 al Porto e il confronto con il Milan

Alessandro De Felice

Il procuratore ed ex calciatore Massimo Brambati ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, delle italiane in Europa, tra cui anche l'Inter di Simone Inzaghi, reduce dal successo per 1-0 sul Porto a San Siro nell'andata degli ottavi di Champions League.

Tre vittorie delle italiane in Champions: cosa significano?

"Il Napoli non è qualificato ma ha messo una bella pietra sulla qualificazione, Inter e Milan vincono, hanno un vantaggio minimo e andranno in due stadi non semplici. Si spera che il brodino preso sia l'auspicio per vedere tutte e tre ai quarti".

Chi rischia di più tra le milanesi al ritorno?

"Tutte e due hanno le stesse possibilità, anche se vedo l'Inter più pronta a livello internazionale e giocatori più pronti ad affrontare una sfida non semplice. Al Tottenham manca molto Bentancur, non c'è Conte poi fisicamente. E alla lunga un'assenza del genere pesa come quella di un giocatore. Ma se il Tottenham azzecca la partita giusta, sono dolori".