Brambati: “Inter, Skriniar-Bremer? Così non ti rinforzi. Juve tanto se arriva 4a”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati, ex calciatore, ha parlato così del mercato della Juventus: "Ho criticato più di una volta Allegri ma non è stato aiutato dalla società. Se ti portano via Ronaldo a due giorni dalla fine di campionato non è semplice. E' stato aiutato solo nella seconda parte, quando la situazione era già compromessa. Se ci fosse stato subito un sostituto adeguato di Ronaldo, probabilmente avrebbe potuto avere qualche punto in più. Poi è stato anche un pizzico sfortunato, perchè ha perso Chiesa a dicembre, che ha poi causato anche il nostro non andare ai Mondiali. Ha deluso però anche Allegri, questo è vero. Credo che oggi se la Juve accontenta in tutto il tecnico, lo mette con le spalle al muro. Ma oggi hai perso Chiellini e dietro hai solo Rugani, Danilo e Bonucci, oltre a Gatti, non puoi lottare per lo Scudetto. Deve intervenire qui e sui terzini. E allora poi non hai più scuse".