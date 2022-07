Inter-Bremer, stanziato il budget: “Stretta di mano e due contropartite sul tavolo”

L’Inter si muove concretamente per Gleison Bremer . Ieri c’è stato il primo contatto a Milano tra la dirigenza nerazzurra e il Torino, con l’agente del brasiliano Paolo Busardò presente al tavolo della trattativa. Primi approcci ufficiali tra le parti, la volontà dei dirigenti è di regalare il centrale a Simone Inzaghi come rinforzo per la difesa a prescindere dal futuro di Milan Skriniar . Calciomercato.com ha fatto il punto sulla trattativa per il brasiliano, tra costi e possibili contropartite.

“Il Torino vuole 40 milioni, una cifra lontana da quello che i nerazzurri vorrebbero spendere: un totale che non superi i 25-28 milioni di euro. La distanza c’è, come la volontà di venirsi incontro e chiudere una trattativa importante per entrambi i club. Ausilio e Marotta dal conto loro possono contare sull’accordo con il giocatore, già in ghiaccio da tempo. La stretta di mano tra Gleison e l’Inter risale già a sei mesi fa, quando il ragazzo ha detto sì e ha deciso poi di rinnovare con il Toro per riconoscenza, e per portare un bel gruzzoletto alla squadra che l’ha scoperto. Bremer è pronto a firmare un quadriennale con opzione per un altro anno da 2,5 più bonus a stagione.