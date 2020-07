Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati analizza le differenze tra la prima Juve di Conte e l’Inter attuale.

“La differenza? Non la qualità dei giocatori, ma che quelli della Juve avevano un sogno, quello di arrivare a vincere lo Scudetto. Quelli dell’Inter non hanno sogni. Non è questione che un allenatore deve imprimere la mentalità. E’ questione dei giocatori. Se non hanno qualcosa dentro, un obiettivo, non vai lontano“.

(TMW Radio)