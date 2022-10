Brambati: “Inter schiava del rinnovo di Inzaghi. Ripartirei da uno come Zenga”

“E' logico che un allenatore, quando non ottiene risultati, è attaccabile. Anche per delle uscite mediatiche che ha fatto ultimamente. Mi sembra che tenda a salvare il proprio io e il proprio lavoro. Ci sono rimasto nel pre-Roma dove ha detto che lui porta i ricavi e i trofei. Così invadi anche in parte un campo che non è tuo, perché spetta alla dirigenza la parte dei ricavi. Ancelotti non mi sembra sia mai andato a parlare dei suoi trofei in conferenza stampa. Gli ultimi Scudetti sono di Conte, Mancini, Mourinho e Trapattoni. Per me l'Inter è la squadra più attrezzata per vincere, e lo scorso anno non lo ha vinto a dispetto di una squadra che non avevo neanche messo tra le prime quattro. Quest'anno sei ripartito anche con un pre-campionato balbettante. Si è capito dall'inizio che qualcosa non andava. L'aver trattenuto Skriniar e aver rinunciato a 60-65 milioni qualcosa ha inciso. Sapere che devi andare in un'altra squadra e poi rimanere un po' ti può distrarre o demotivare”.