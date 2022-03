Brambati: “Inzaghi a Liverpool poco ambizioso e lucido. Con il Toro dipende tanto…”

Massimo Brambati ha fatto il punto sul momento dell'Inter, tornando sulle mosse di Simone Inzaghi nella trasferta di Liverpool

"Bisogna capire le motivazioni dei giocatori del Torino. L'Inter è più forte e può vincere, ma molto dipenderà dall'approccio dei granata: se scendono in campo come contro la Juventus, allora non sarà facile per i nerazzurri".

"Ha messo Gagliardini e Vecino, quando in panchina aveva Caicedo e Dzeko. Non è stato ambizioso, era sicuro che tanto non avrebbe vinto 2-0. Forse ha pensato quello che abbiamo pensato tutti a casa: onestamente l'Inter ha fatto 2 tiri in porta. Inzaghi non è stato neanche lucido nel post gara, quando ha detto che voleva preservare Dzeko per il campionato".