Brambati: “Inzaghi non vale Conte. L’Inter deve cedere sicuramente questi due”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha commentato così l'arrivo sulla panchina dell'Inter di Simone Inzaghi

"Inzaghi non vale Conte. Dal punto di vista della gestione della panchina l'Inter perde. Che ci stupisca e cerchi di continuare a tracciare la via di Conte sarà un suo merito eventuale. E' comunque una seconda scelta, perché ha provato a prendere Allegri ma si è mossa male o in ritardo. Vedremo poi i giocatori che saranno ceduti. Due giocatori devono essere sacrificati di sicuro, ossia Sanchez e Vidal, poi ci sono due punti di domanda che sono Hakimi e Lautaro, che devi capire come sostituire. Inzaghi è bravo anche con i giovani, ma c'è differenza per esempio tra Hakimi e Dimarco".