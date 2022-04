Brambati: “Lautaro via per Dybala e Scamacca? Non sono sicuro che l’Inter ci guadagni”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha fatto il punto sull'Inter tra campo e il mercato

"Io non lo paragono assolutamente a Conte. Quando è arrivato Conte l’Inter arrivava a 20 punti dalla Juventus. In più la Juventus era quella di Ronaldo e non questa che è in fase di calo. Inzaghi deve tenere il grande ritmo che ha avuto Conte. Come detto mi aspettavo per la qualità e la rosa in sé che l’Inter avesse già il campionato in tasca".