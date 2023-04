Brambati: “Le parole di Inzaghi? Io sono sicuro che le critiche arrivino da…”

"Milan più squadra dell'Inter? Ci sta come lettura, poi il Milan ha incontrato anche squadre più importanti nella fase ad eliminazione. Nel derby si azzera tutto, saranno due partite in bilico. Da una parte c'è il gruppo Milan, ma dall'altra parte ci sono individualità che possono essere superiori e con più soluzioni. Al Milan se gli viene il raffreddore a Theo Hernandez e a Leao siamo messi male".

Inzaghi ieri ha detto che sa da chi arrivano certe critiche: con chi ce l'aveva?

"Uno delle critiche deve fartele, visti i ko. Ok arrivare in semifinale di Champions, ma se poi la perdi, o perdi pure la finale, non basta. Devi vincere. Le critiche quando non vinci arrivano. Io sono sicuro che le critiche arrivano dalla società. Perché c'è un malcontento per come prepara le partite contro squadre super-abbordabili. Ho saputo delle cose quando c'era Conte, mi sembra la fotocopia...".